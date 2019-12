Braunschweiger hält kurz beim Bäcker an – Dieb stiehlt Auto

Braunschweig. Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagmorgen vor einer Bäckerei am Bruchtorwall einen grauen VW Golf gestohlen – der 35-jähriger Autobesitzer hatte seinen Wagen gegen 06.20 Uhr mit laufendem Motor vor einer Bäckerei am Bruchtorwall abgestellt, um dort einzukaufen.

Wie die Polizei berichtet, nutze der Dieb die Wartezeit aus, um sich in das Auto zu setzen und dieses zu entwenden. In dem Fahrzeug befand sich zudem die Zulassungsbescheinigung. Der Wert des Fahrzeuges liegt nach Angaben des Eigentümers bei ungefähr 2000 Euro.

Polizei Braunschweig rät Auto zu verschließen

Die Polizei rät dringend dazu, auch bei kurzer Abwesenheit das eigene Auto ordnungsgemäß zu verschließen. Ferner sollten keine Wertgegenstände oder Ausweispapiere im Auto zurückgelassen werden.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl des Wagens am Donnerstagmorgen am Bruchtorwall geben kann wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0531) 4762516 in Verbindung zu setzen. red