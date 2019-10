Braunschweig. Das Bündnis gegen Rechts bittet am Samstag zur Kundgebung. Das Motto: Stoppt den rechten Terror! Gemeinsam gegen Antisemitismus und Rassismus!

Kundgebung in Braunschweig: Stoppt den rechten Terror

Los geht es um 11 Uhr auf dem Kohlmarkt.

„Am Mittwoch versuchte ein bewaffneter Mann, die Synagoge in Halle zu stürmen, wo gerade 80 Menschen das jüdische Jom-Kippur-Fest feierten. Der Mann schoss auf die Eingangstür und zündete einen Sprengsatz. Zum Glück hielt die Tür dem aber stand“, heißt es in der Mitteilung des Bündnisses. Der Mann erschoss zwei Menschen, filmte die Tat und übertrug sie ins Netz.

„Alle Versatzstücke extrem rechter Ideologien und Verschwörungstheorien, die der Täter als Rechtfertigung für seine Tat äußert, gehören zum Repertoire der gesamten extremen Rechten – einschließlich der AfD“, heißt es in der Mitteilung des Bündnisses. Es seien die geistigen Brandstifter in den Parlamenten, im Netz und auf der Straße, die mit ihren Hass- und Hetzreden die Stimmung anheizten und den Boden für solche rechten Terrortaten bereiteten. „Wir wollen mit unserer Kundgebung die Wut und Trauer über diese Terrortat zum Ausdruck bringen, aber auch unsere Solidarität mit den Menschen zeigen, die von antisemitischem und rassistischem Hass und rechter Gewalt betroffen sind“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Im Anschluss an die Kundgebung wollen die Teilnehmer zur Synagoge gehen und dort „als Zeichen der Trauer und Solidarität Blumen niederlegen“.