Prügelei in Braunschweiger Supermarkt – Frau greift ein

Ein kurzer Streit zwischen insgesamt fünf jungen Menschen endete in einer körperlichen Auseinandersetzung mit Schlägen und Tritten. Erst als eine Frau intervenierte, ließen die Täter von den Opfern ab.

Zwei 15- und 17-jährigen Freunde hielten sich laut Polizeibericht am Dienstagnachmittag in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt auf. Als sie an einer dreiköpfigen Personengruppe vorbeigingen, kam es zunächst zu einer verbalen Unstimmigkeit, die aber schnell in eine körperliche Auseinandersetzung überging. Die jungen Männer schlugen und traten sich laut Polizei, der 15-Jährige ging hierbei sogar zu Boden. Eine Frau griff schlichtend ein und konnte die Situation beruhigen, bevor sie weiter eskalierte.

Die drei namentlich unbekannten jungen Männer flüchteten daraufhin aus dem Einkaufszentrum. Da die Jugendlichen durch den Übergriff leicht verletzt wurden, wurde ein Rettungswagen angefordert. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.