Kandidaten für SPD-Parteivorsitz stellen sich in Braunschweig vor

Baden-Württemberg, Ettlingen: Ein Emblem der SPD steht während einer Regionalkonferenz in Ettlingen am Bühnenrand. Die SPD stellt im Rahmen von Regionalkonferenzen ihre Kandidaten zur Wahl für den Parteivorsitz vor – am Freitag, 27. September, sind sie in Braunschweig.

Auf ihrer Vorstellungstour durch Deutschland machen die Bewerber für den SPD-Parteivorsitz am Freitag um 18 Uhr in Braunschweig Halt. Zu den bekanntesten Bewerbern zählen Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der mit der Brandenburger Politologin Klara Geywitz antritt, sowie Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, der sich zusammen mit der sächsischen Integrationsministerin Petra Köpping bewirbt.

Aber auch die Kandidatenpaare Christina Kampmann (unter anderem ehemalige Familienministerin aus NRW) und Michael Roth (Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt), Saskia Esken (MdB) und Norbert Walter-Borjans (ehemaliger Finanzminister NRW), Hilde Mattheis (ehemalige stellvertretende Landesvorsitzende der SPD Baden-Württemberg) und Dierk Hirschel (DGB- und Verdi-Chefökonom), Nina Scheer (MdB) und Karl Lauterbach (MdB) sowie Gesine Schwan (unter anderem Kandidatin zur Bundespräsidentin 2004 und 2009) und Ralf Stegner (ehemaliger stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender) werden dabei sein.

So läuft die Veranstaltung ab:

Einlass für SPD-Mitglieder 17 Uhr in die Stadthalle Braunschweig



18 Beginn der Veranstaltung



Begrüßung und Kurzinterview auf der Bühne mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, zugleich Vorsitzender des einladenden SPD-Bezirks Braunschweig



Anschließend Vorstellung der sieben Kandidatenpaare, danach Befragung der Paare in Blöcken



19.20 Uhr: Beginn der Fragerunde durch das Publikum mit allen Kandidaten auf der Bühne



Abschluss der Veranstaltung zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr

Die Partei wird aktuell kommissarisch geführt

Seit Andrea Nahles als SPD-Chefin zurückgetreten ist, wird die Partei kommissarisch geführt. Die neue SPD-Spitze wird bei einer Mitgliederbefragung im Oktober bestimmt. Das Ergebnis soll am 26. Oktober feststehen. Die Kandidierenden stellen sich daher auf insgesamt 23 Regionalkonferenzen vor. Der Auftakt war Anfang September in Saarbrücken, das Ende der Tour ist für den 12. Oktober in München geplant. Von Braunschweig aus zieht der SPD-Tross weiter nach Nordrhein-Westfalen. Dort sind am morgigen Samstag zwei Veranstaltungen in Kamen und Troisdorf geplant.

Es sind Proteste vor der Stadthalle geplant

Die Bürgerbewegung „Campact“ hat bereits im Vorfeld Proteste angekündigt. In einer Pressemitteilung begründet das Bündnis seine Protestaktion vor der Stadthalle mit Kritik am Klimaschutzpaket. Campact schreibt: „Unterstützerinnen und Unterstützer der Bürgerbewegung Campact fordern die Kandidatenpaare für den Parteivorsitz dazu auf, sich für eine deutliche Verschärfung des Klimapakets einzusetzen.“ Es sei geplant, dass Campact-Aktivisten mit Großmasken von Kanzlerin Merkel und der CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer auftreten. Mit einer großen Bowling-Kugel zielen „Merkel“ und „Kramp-Karrenbauer“ auf fast zwei Meter große Kegel mit den sieben SPD-Kandidatenpaaren.

Demonstrierende würden dann symbolisch von den Kandidaten eine Entscheidung fordern: umfallen oder aufstehen für den Klimaschutz. Zur Begründung wird Katrin Beushausen, Campaignerin bei Campact, zitiert: „Wer die SPD in Zukunft führen will, muss jetzt Farbe bekennen: Wer es mit dem Klimaschutz ernst meint, darf nicht vor der Union umfallen.“

