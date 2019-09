Sally-Perel-Gesamtschule erhält neue Sporthalle

Lange mussten Schüler und Vereinssportler sich gedulden, nun nehmen die Planungen für die neue Sporthalle in Volkmarode konkrete Formen an: Der Verwaltungsausschuss der Stadt hat in dieser Woche das Raumprogramm für die Drei-Feld-Sporthalle beschlossen. Jetzt soll mit der detaillierten Bauplanung...