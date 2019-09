Hitzesommer kosten die Stadt Braunschweig Millionen

Die Extremwetter der vergangenen Jahre haben für riesige Schäden am Waldbestand der Stadt Braunschweig hinterlassen. Allein der Hitzesommer 2018 hat wohl mindestens 1210 Bäume absterben lassen oder so schwer geschädigt, dass sie nicht mehr zu retten sind. So lautet die erste Zwischenbilanz, die seitens der Verwaltung im Grünflächen-Ausschuss vorgelegt wurde. Die CDU hatte angefragt. Die Vorlage der Verwaltung wurde aus Zeitgründen im...