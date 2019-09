Am Bäckerklint soll ein Mini-Park entstehen

Die City soll grüner werden. Und klimafreundlicher. Denn Experten warnen: Die globale Erderwärmung heizt unsere Städte in den nächsten Jahren auf, in denen es bereits jetzt bis zu 2 Grad heißer ist als im Umland. Den Städten droht der Hitzekollaps. Was tun? Worum geht es? Die Stadt Braunschweig...