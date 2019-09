Bei einem Unfall in Braunschweig wurde ein Kind verletzt.

Braunschweig. Ein zwölfjähriger Junge ist am Donnerstag bei einem Unfall im Bereich der Bevenroder Straße leicht verletzt worden.

Autofahrer fährt in Braunschweig zwölfjährigen Radler an

Ein Autofahrer hat am Donnerstag beim Abbiegen den zwölfjährigen Radfahrer übersehen, der auf dem Geh-/Radweg fuhr, so dass es zum Zusammenstoß des Radfahrers mit dem Wagen kam.

Gegen 14.15 Uhr fuhr der Zwölfjährige entlang der Bevenroder Straße in entgegengesetzter Richtung. Der 60-jährige Fahrer eines VW-Touran bog in diesem Moment, so meldet es die Polizei, aus der Volkmaroder Straße kommend nach rechts ab und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem Radfahrer.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Junge leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte das Kind am Unfallort. „Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet“, heißt im Polizeibericht weiter.