Noch nichts los mit dem Moos:  Strom für Wasserpumpen fehlte

Seit April stehen sie, die beiden Mooswände an der Hans-Sommer-Straße, Höhe TU-Sportzentrum, und am Rudolfsplatz, und sollen Ruß und Feinstaub binden. Beidseitig sind die Wände mit je 12 Quadratmeter Moos begrünt und werden über Sensoren gesteuert, die permanent die Feuchtigkeit in den Pflanztöpfen...