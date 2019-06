68 Flieger starten im 90-Sekunden-Takt in Braunschweig

Der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg war am Donnerstag Startort des Deutschlandfluges 2019. Insgesamt 68 Maschinen waren am Start. Veranstalter ist der Deutsche Aero Club mit Sitz am Braunschweiger Flughafen. Der Wettbewerb dauert bis Samstag und führt in mehreren Etappen bis nach Bad Wörrishofen...