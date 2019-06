Erinnerungen eines Nachkriegsarchitekten

Ich sehe ihn noch vor mir, meinen Mentor Professor Justus Herrenberger, wie er knapp 90-jährig am prasselnden Kamin seine Erinnerungen an die Nachkriegszeit in Braunschweig auspackt. Er, in seinem knautschig gewordenen Ledersessel sitzend, hatte für mich alte Fotos und Architekturzeichnungen...