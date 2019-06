Braunschweig: Wer wird Propst oder Pröpstin? Es gibt Bewerbungen

Möglichst noch in diesem Jahr soll in Braunschweig eine neue Pröpstin oder ein neuer Propst gewählt werden. Die bisherige Pröpstin Uta Hirschler war Anfang Mai nach Hannover in den Vorstand des Diakonischen Werks in Niedersachsen gewechselt. Ihr Stellvertreter Peter Kapp, Pfarrer an St. Andreas,...