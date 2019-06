Braunschweig. Samstag und Sonntag liegt wieder Musik in der Luft. Auf den Plätzen in der Innenstadt gibt’s alles von Reggae bis Heavy Metal.

Straßenmusik in Braunschweig: Mehr als 200 Künstler in der City

Zum vierten Mal findet das Straßenmusikfestival Buskers statt. Und zum vierten Mal hat Organisatorin Beate Wiedemann wieder Künstler aus der ganzen Welt nach Braunschweig geholt. Mehr als 200 sind es – aus 17 Nationen. Die Gruppe „Blechsalat“ aus Österreich ist zum Beispiel wieder dabei, Borja Catanesi aus Spanien, der Singer/Songwriter Ziggy NcNeill aus Australien und Peter Jones and the Lazy Bandits aus Dänemark. Aus Deutschland ist unter anderem die Band Friling (New Swing) am Start, Carpe Noctem aus Jena und Groovelastics aus Braunschweig.

Neben Musik präsentieren die Künstler Artistik und Clownerie, ein Puppenspieler ist dabei und Breakdance gibt’s auch zu sehen. Die Hauptbühne steht wie immer auf dem Platz der Deutschen Einheit, und dort gibt es auch jede Menge Streetfood. Weitere Standorte: Kohlmarkt, Bankplatz, Friedrich-Wilhelm-Straße, Schuhstraße, Schützenstraße, Altstadtmarkt, Neue Straße, Georg-Eckert-Straße, Ritterbrunnen, Domplatz, Vor der Burg, Kleine Burg, Ringerbrunnen, Sack und Ruhfäutchenplatz.

Am Samstag läuft das Festival bis bis 22 Uhr. Am Sonntag geht es 12 Uhr los, und um 19 Uhr findet das Abschlusskonzert auf dem Platz der Deutschen Einheit statt. Dort spielen die fünf Musiker und Bands, die von den Zuschauern die meisten Stimmen bekommen haben.