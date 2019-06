Nachwuchssorgen bei der Technikakademie

Der Roboter tut, was Sydney Boakye will. Testfeld abscannen, Quader ansteuern, einsortieren. Während der Projektarbeit im vergangenen Schuljahr an der Technikakademie Braunschweig hat er sich mit Mitschülern beim Wolfsburger Unternehmen Robofunktion mit dem Programmieren vertraut gemacht. Für den...