Räuber stiehlt Braunschweiger Rentner eine neue Uhr

Die Tat ereignete sich am Freitag gegen 11.15 Uhr. Der Räuber, so die Polizei, zog unvermittelt an dem Stoffbeutel des Rentners. Der hielt zunächst fest, fiel dann aber und ließ die Tasche los. Der Räuber floh mit seiner Beute in den Bürgerpark. Der ältere Mann verletzte sich. Eine Fahndung blieb erfolglos. Die Uhr habe einen vierstelligen Euro-Wert.

