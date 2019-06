Braunschweiger Akkordeonorchester spielt für Obdachlose

Diesmal sollen die Einnahmen dem Obdachlosen-Tagestreff Iglu zugutekommen. Beide veranstalten gemeinsam mit der Katharinen-Gemeinde der Kirche am Hagenmarkt von 19.30 Uhr an ein Benefizkonzert. „Der Erlös kommt direkt den Hilfesuchenden in unserem Tagestreff zugute“, betonte Barbara Horn,...