Sonderermittler in Braunschweig rollen „Cold Cases“ wieder auf

Ungeklärte Mordfälle lassen Ermittler teils jahrelang rätseln. Mit moderner Kriminaltechnik und neuen Ermittlungsmethoden macht es immer wieder Sinn, solche Fälle zu überprüfen. Bei der Polizei in Braunschweig rollt künftig eine neue Ermittlungsgruppe sogenannte „Cold Cases“ wieder auf. Am Freitag geben die Sonderermittler einen ersten Einblick in ihre Arbeit. Sie wollen erläutern, was sie zuversichtlich stimmt, Einzelfälle auch nach vielen Jahren doch noch aufzuklären.

341 „Cold Cases“ in Niedersachsen

Nach aktuellen Zahlen des Landeskriminalamtes (LKA) sind in Niedersachsen 341 solcher „Cold Cases“ bekannt. Dabei handelt es sich um 308 ungeklärte Tötungsdelikte und 33 Vermisstenfälle, bei denen mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Tötungsdelikt auszugehen ist. Nachdem das LKA im vergangenen Jahr mit den Polizeidirektionen ein gemeinsames Konzept erarbeitet hatte, wurden bereits in Hannover, Lüneburg und Göttingen entsprechende Ermittlungseinheiten eingerichtet.

Tötete der Friedhofsgärtner seine Frau?

Nicht selten handelt es sich bei „Cold Cases“ um spektakuläre Fälle. In Lüneburg soll die temporäre Ermittlungsgruppe Göhrde in dem neuen Sachgebiet aufgehen. Ein ehemaliger Friedhofsgärtner gilt dabei als Verantwortlicher für zwei Doppelmorde in der Göhrde im Jahr 1989, der Mann starb 1993. Im früheren Haus des Mannes wurde im September 2017 am Stadtrand von Lüneburg zudem die Leiche einer seit 1989 verschwundenen Frau gefunden.

Vor allem neue Möglichkeiten bei DNA-Untersuchungen geben den Ermittlern Hoffnung auf einen Durchbruch. Manchmal ergeben sich laut LKA bei neu aufgerollten Fällen allein dadurch neue Blickwinkel und Perspektiven, weil andere Ermittler sich damit befassen. dpa