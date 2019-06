Braunschweig Unwetterwarnung für die Region: Während es in Braunschweig zu mehreren Blitzeinschlägen und Bränden kam, blieb es in Wolfenbüttel ruhig.

So unterschiedlich verlief das Unwetter in unserer Region

. Der deutsche Wetterdienst hatte am Montag für die gesamte Region eine Unwetterwarnung der Stufe Zwei ausgesprochen. Von Salzgitter bis Wolfsburg warnt der DWD vor schwerem Gewitter zwischen 18 bis 21 Uhr. Nach Angaben der Feuerwehren verlief das Unwetter in der Region sehr unterschiedlich.

Gasflasche kurz vor der Explosion

Braunschweig hatte mit mehren Blitzeinschlägen und anschließenden Bränden über den Tag zu kämpfen. In Thune konnte die Explosion einer Gasflasche in letzter Minute verhindert werden. Ein Blitz hatte in einer Gartenlaube eingeschlagen und einen Brand ausgelöst. Feuerwehreinheiten hatten zuvor einen Böschungsbrand auf der A2 gelöscht und waren so schnell vor Ort bei der Gartenlaube in Thune, die mittlerweile vollständig in Brand stand. Die Feuerwehr entdeckte in den brennenden Gebäude eine Flüssiggasflasche, die ebenfalls bereit in Brand stand. Eine Explosion konnte durch eine massive Kühlung gerade noch verhindert werden. Im Einsatz war hier die Ortsfeuerwehr Thune und die Berufsfeuerwehr Braunschweig.

Brand in Lagerhalle - Hund gerettet

Zum gleichen Zeitpunkt schlug ein Blitz in Hondelage in einen Holzstapel ein. Auch hier entstand ein Brand, der schnell auf eine große Lagerhalle übergriff und ebenfalls einen großen Flüssiggastank bedrohte. Um eine Explosion des Tanks zu verhindern, wurde dieser mit Wasser gekühlt, während die Einsatzkräfte mit einer Spezialsäge die Außenwand bearbeiten, um an Hohlräume zu gelangen. In der brennenden Halle befand sich noch ein Hund, der durch die Einsatzkräfte gerettet werden konnte und an seinen Besitzern übergeben wurde.

Wegen eines medizinischen Notfalls auf dem Gelände wurde außerdem ein Notarzt in einem Rettungshubschrauber angefordert. Hier waren die Ortsfeuerwehren Hondelage und Dibbersdorf im Einsatz.

Wolfenbüttel bleibt verschont

Auch in der Schölkestraße in Braunschweig zeigte das Unwetter seine Spuren. Hier knickte ein Baum um und fiel auf ein geparktes Fahrzeug. Personen wurden dabei nicht verletzt. In Thune gab es außerdem die Meldung eines Waldbrandes, die sich aber zum Glück nicht bestätigte.

Ganz anders sah die Entwicklung in Wolfenbüttel aus. Bis auf ein wenig Gewitter, einige Blitze und Donner blieb der Landkreis vom Unwetter bisher verschont. Bis 18 Uhr hatten die Feuerwehren keinen Einsatz zu vermelden.