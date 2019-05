Selbsthilfegruppen informieren über ihre Angebote

Monika Fritzke ist eine Co-Abhängige. Es ist nicht zu übersehen: In dunklen Lettern steht es auf ihrem orangefarbenem T-Shirt. Und sie will es auch nicht verstecken. Im Gegenteil, die Zeit des Verheimlichens, der Ausreden und des Vertuschens sind vorbei. Als Angehörige eines Suchtkranken will sie...