Braunschweiger Kulturnacht: Pin-Verkauf gestartet

Braunschweig. Erhältlich ist er ab sofort zum Preis von fünf Euro. Mit dem Kauf werden die 2500 Künstler unterstützt, die am 22. Juni ohne Gage auftreten.

Zur Kulturnacht am 22. Juni wird die ganze Stadt wieder zur Bühne: Über 300 Veranstaltungen werden an mehr als 100 Orten präsentiert: Musik, Tanz, Literatur, Kunst und vieles mehr. Mit dabei sind rund 2500 Künstler aus der Region, die ohne Gage auftreten. „Nur mittels der Einnahmen aus dem Pin-Verkauf ist es möglich, den vielen Auftretenden eine Aufwandserstattung zu zahlen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Dem Kulturnacht-Pin komme daher wieder eine zentrale Rolle zu: Zum einen als Erkennungszeichen und zum anderen als Hauptfinanzierungsquelle dieses Großereignisses. Erhältlich ist er ab sofort zum Preis von fünf Euro in den Konzertkassen der Braunschweiger Zeitung sowie an über 30 Veranstaltungsorten. Eine Auflistung der Vorverkaufsstellen ist auf www.braunschweig.de/kulturnacht veröffentlicht. Erstmals kann der Pin auch online vorab erworben werden. Der Pin ist am 22. Juni ab 16 Uhr bis Betriebsschluss auch als Fahrausweis der Braunschweiger Verkehrs-GmbH im Stadtgebiet Braunschweig (Tarifzone 40) gültig.

Live-Musik präsentieren die vielen Künstlergruppen unter anderem auf den Open-Air-Bühnen auf dem Herzogin-Anna-Amalia Platz, dem Platz der Deutschen Einheit, dem Kohlmarkt, am Magnitor und dem Schlossplatz, im Garten des Hauses der Stiftungen am Löwenwall und im Rahmen des „Live for free“-Festival im Museumpark.

„Erstmals wird es möglich sein, mit einem Oldtimer-Bus zwischen den Orten der Kulturnacht zu wechseln“, so die Stadtverwaltung. „Im Kleinen Haus des Staatstheaters treten Künstlerinnen und Künstler aus den Partnerstädten Braunschweigs auf. Ganz getreu dem Motto ,Nutze den Tag, aber genieße die Nacht’ stehen zu später Stunde die Türen einiger Clubs offen. Mit Vorzeigen des Kulturnacht-Pins wird ein Rabatt auf den Eintrittspreis gewährt.“

Weitere Informationen und das Gesamtprogramm unter: www.braunschweig.de/kulturnacht

Gefördert wird die Kulturnacht durch die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz und zahlreiche weitere Unterstützer und Partner.