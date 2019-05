Rat: Braunschweig soll mehr über Schottergarten-Verbot aufklären

Die Stadt Braunschweig wird in Zukunft Hausbesitzern deutlicher machen, dass die Niedersächsische Bauordnung einzuhalten ist und Schottergärten nicht angelegt werden dürfen. Das hat am späten Dienstagabend der Rat der Stadt entschieden. Ein ganzes Maßnahmen-Bündel wird in Zukunft dafür sorgen,...