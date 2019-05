Kita Zachäus in Waggum feiert 50-jähriges Bestehen

Ein Jubiläum im November zu feiern, das macht in einem Kindergarten keinen Sinn, sagt Cornelia Braun, die in der Kita Zachäus in Waggum alle nur „Conny“ rufen. Die einzige Kindertagesstätte in Waggum feiert deshalb am Samstag, 25. Mai, ihr Bestehen seit 50 Jahren. Das Fest für die aktuellen Kinder...