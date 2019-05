Ska Keller (Grüne) macht Europa-Wahlkampf in Braunschweig

Ska Keller wirbt für die Europawahl „Kommt, wir bauen das neue Europa!“ Franziska „Ska“ Keller kam mit einem Wahlkampf-Appell in die Brunsviga. Die Spitzenkandidatin der Europäischen Grünen machte am Montagabend auf ihrer Werbe-Tour für die Europawahl am 26. Mai auch in Braunschweig Station.Die...