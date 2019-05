Haftbefehl nach Vergewaltigung im Querumer Forst

Braunschweig. Ein Asylbewerber aus Guinea hat am Freitag eine 59-jährige Frau attackiert. Am Samstag wurde er in Meine festgenommen.

Ein Asylbewerber aus Guinea hat am vergangenen Freitag zwischen 14 und 15 Uhr eine Spaziergängerin, die mit zwei Hunden im Querumer Forst unterwegs war, angegriffen. Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilt, versuchte der 18-jährige Beschuldigte zunächst, der Frau ihr Handy zu entreißen. Da sich die 59-Jährige dagegen wehrte, schlug der Beschuldigte mit der flachen Hand sowie den Hundeleinen der Frau mehrfach auf sie ein. Das Opfer ging dadurch benommen zu Boden.

„Diese hilflose Lage nutzte der Beschuldigte aus, entkleidete die Frau teilweise und führte - unter weiteren heftigen Schlägen - sexuelle Handlungen an ihr aus“, heißt es in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft. „Obwohl das Opfer während des gesamten Angriffs laut um Hilfe schrie und die beiden Hunde bellten, durchsuchte der Beschuldigte das Opfer auch noch nach weiteren Wertgegenständen und flüchtete schließlich mit dem Handy des Opfers.“

Der Beschuldigte wurde ihm zufolge bereits am Samstagvormittag in Meine festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Braunschweig noch am selben Tag einen Haftbefehl wegen Vergewaltigung, gefährlicher Körperverletzung und Raubes erlassen. Gegenüber der Ermittlungsrichterin hat der Beschuldigte die Tat bestritten. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.