Braunschweig. Am Sonntag, 25. August, geht es los. Im vergangenen Jahr hatten sich mehr als 4000 Radler in Braunschweig beteiligt.

Jetzt schon für das Stadtradeln in Braunschweig anmelden

Braunschweig nimmt in diesem Jahr zum dritten Mal an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ teil. Der dreiwöchige Aktionszeitraum beginnt laut Pressemitteilung der Verwaltung am Sonntag, 25. August.

„Es gilt, in dieser Zeit möglichst viele Wege CO2-vermeidend mit dem Fahrrad zurückzulegen, die Radkilometer aufzuzeichnen und so ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Mitmachen können alle, die in der Stadt Braunschweig wohnen, arbeiten, einem Verein oder einer Schule oder Hochschule angehören. Wo und zu welchem Zweck die Radkilometer zurückgelegt werden, ist nicht relevant. Ausgeschlossen sind lediglich Radwettkämpfe und Trainings auf stationären Geräte.

Anmeldungen sind hier möglich.