Braunschweigs Neue Oberschule wird erweitert

Elf neue Unterrichtsräume, ein großes Zimmer für die Ganztagsschule, eine Lehrerstation, Toiletten, Technikräume – und alles auf drei Etagen. Das sind die Zahlen für den Erweiterungsbau des Gymnasiums Neue Oberschule (NO). Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD) hat am Dienstagvormittag den Grundstein für das Gebäude gelegt. „Unsere Stadt hat viele Kinder, und diese Kinder wollen in die Schule. Deswegen ist es unsere Aufgabe, für mehr...