Künftige Studenten können die TU Braunschweig erkunden

Alle sechs Fakultäten stellen dann, so meldet es die TU, ihre Studiengänge vor und informieren über Voraussetzungen, Inhalte, Studienverlauf und berufliche Perspektiven. Schüler sowie Studieninteressierte ohne Abitur und mit Berufsqualifizierung können ab dem 1. Mai online anmelden.

Bereits zum 11. Mal wird der Campus der TU dann zur Studiumsmesse. Beim Hochschulinformationstag haben Studieninteressierte die Möglichkeit, die Service- und Beratungseinrichtungen sowie studentische Initiativen kennenzulernen und den Vertretern der Fakultäten ihre fachspezifischen Fragen zu stellen. Für Fragen zum Studierendenleben stehen bei „Meet A Student“ Studierende Rede und Antwort. Und auf dem Roten Sofa plaudern Professorinnen und Professoren aus dem Nähkästchen und teilen Erfahrungen aus ihrer eigenen Studien- und Lehrzeit mit den Schülern. Es gibt Antworten auf drängende Fragen wie: Was soll ich studieren? Was bedeutet zulassungsfrei und zulassungsbeschränkt? Wann muss ich mich bewerben, und wie geht das? Brauche ich ein Praktikum? Wo kann ich wohnen? Und was kostet das alles überhaupt?

Auch in diesem Jahr gibt es außerdem Vorträge zu den Themen Wohnen, Bewerbung und Finanzen. In Schnuppervorlesungen bekommen die Besucher einen Einblick in Lehre und Forschung. Viren, Würmer und Trojaner, der Kran als Taktgeber der Baustelle, 3D-Druck im Weltall oder wie Quecksilber in den Thunfisch kommt, sind nur einige der Themen. Außerdem können die Gäste bei geführten Campus-Touren die TU erkunden.

Den besonders Wissbegierigen bieten einige Studiengänge nach dem offiziellen Teil noch ein Sonderprogramm an. So öffnen zum Beispiel die Chemie und die Lebensmittelchemie ihre Labore für Besichtigungen.