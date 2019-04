Hinein ins Braunschweiger Rummel-Vergnügen

Unter der Regie von Frank Berweke, der wieder mit seinem Babyflug und der „kleinen Weinstube“ vertreten ist, und seiner Kollegin Gaby Grandt ist ein Programm entstanden, das es laut Pressemitteilung der Braunschweiger Schützengesellschaft in sich hat.

Auch wenn es wieder ein Fest für die ganze Familie werden soll, „so werden durch spezielle Fahrgeschäfte besonders die jungen und jung gebliebenen Besucher angesprochen, die sich gern etwas zutrauen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Als Höhepunkt auf der Frühjahrsmesse sei sicherlich das „Original Rostocker Riesenrad“ zu nennen. „Mit 36 Metern Höhe präsentiert sich das Hanse-Rad ganz im hanseatischen Stil. Aus den 24 gemütlichen und beleuchteten Gondeln können die Gäste die Aussicht über Braunschweig genießen“, teilt der Schützengesellschaft mit. Die Gondeln und die große Rückwand könnten auch für Werbezwecke oder Hochzeiten, Anträge oder Geburtstage genutzt werden.

Das erste Drei-Etagen-Erlebnis-Labyrinth „Jumanji“ biete ein Feuerwerk an Effekten wie Speed-rolls, Glaslabyrinth, bewegliche Treppen und Böden, pneumatisch gesteuerte Fallböden, Förderbänder, Hängebrücken sowie eine „Menschen-Waschstraße“. In der dritten Etage steigen Besucher in eine Riesen-Spiralrutsche mit acht Metern Höhe und einem Meter Durchmesser.

Auch der „Astro-Liner X1“ landet in Braunschweig. In dem Flugsimulator können 40 Personen Platz nehmen. Im Inneren der Rakete bekommen die Gäste ein Fluggefühl vermittelt, als befänden sie sich im Weltall. „Die Rakete steigt vorne 15 Meter hoch und dreht sich in der Achse um 45 Grad“, berichtet der Veranstalter.

Auch das Grusellaufgeschäft „Freitag den 13“ ist an der Hamburger Straße dabei. „Mit lebenden Figuren wird der Besucher zwischen Spaß und Horror hin und her gerissen. Die Besucher erleben einen völlig abgedunkelten niedrig gebauten Raum, der mit Flatscreens ausgestattet ist. Plötzlich können Geisterwesen von einer Seite des Raumes zur anderen wechseln…

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags: 15 bis 22 Uhr, freitags bis samstags 14 bis 23 Uhr, sonntags 14 bis 22 Uhr.

Am Freitag, 17. Mai, wird das Feuerwerk abgebrannt.

Familientage sind jeweils Mittwoch, 8. und 15. Mai, zwischen 15 und 22 Uhr.