Sophie Linnemann und Niclas Lang engagieren sich in der Heimselbstverwaltung des Studentenwohnheims An der Schunter in Kralenriede.

Braunschweig. Serie „TU von A bis Z“: Heute W wie Wohnen. Im Studentendorf an der Schunter und beim Projekt „Wohnen für Hilfe“ gibt’s eine besondere Atmosphäre.

Studenten in Braunschweig – Wohnst du noch, oder lebst du schon?

Die Wohnungssuche ist für Studenten eines der wichtigsten Themen. Vor allem zu Beginn eines jeden Wintersemesters ist der Wohnungsmarkt sehr angespannt. Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Technischen Universität bietet dann als Notlösung sogar eine Couch-Surfing-Börse an: Erstsemestern können kurzfristig Schlafplätze auf einer Couch oder in einem Gästezimmer nutzen. Zurzeit ist die Lage aber recht entspannt, weil zum Sommersemester weniger Studenten anfangen. Felix Isensee und Marc Jäger vom Asta-Vorstand sagen sogar: „Wir nehmen ein leicht gesteigertes Angebot an Wohnungen und Zimmern auf Onlineplattformen und bei uns im Büro wahr.“

Zurzeit ist der Wohnungsmarkt für Studenten recht entspannt, doch zum Wintersemester-Start sieht das immer anders aus. Foto: Peter Sierigk

Die beiden befassen sich mit allem rund ums studentische Wohnen. Aus ihrer Sicht kann eine echte, dauerhafte Entspannung nur erzielt werden, wenn Bund, Länder und Kommunen mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen – etwa durch die Bezuschussung und den Ausbau von Studentenwohnheimen und Sozialwohnungen. In Braunschweig tut sich diesbezüglich etwas: Das Studentenwerk Ost-Niedersachsen wird an der Hans-Sommer-Straße ein Wohnheim mit 114 Plätzen bauen.

Ein anderes Thema ist das Geld: Die Bafög-Wohnpauschale soll von derzeit 250 Euro im Monat auf 325 Euro erhöht werden – doch Felix Isensee und Marc Jäger halten das nicht für den großen Wurf. „Auch diese Erhöhung dürfte für viele Studierende nicht ausreichen“, sagen sie. „Im Jahr 2016 hat die durchschnittlich aufzuwendende Miete für ein WG-Zimmer in Braunschweig 322 Euro betragen.“ Es sei daher fraglich, wie lange der erhöhte Satz mit Blick auf Braunschweig tatsächlich reichen werde.

Projekt: Wohnen für Hilfe

Es gibt ein Projekt in Braunschweig, das gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt: Es schafft Wohnraum – und der ist auch noch günstig. Das Projekt des Studentenwerks nennt sich „Wohnen für Hilfe Plus“. Und so funktioniert es: Ältere Menschen oder auch junge Familien, die sich Unterstützung im Haushalt wünschen, vermieten ein freies Zimmer oder eine freie Wohnung an einen Studenten oder eine Studentin. Die jungen Mieter wiederum müssen bereit sein, bei ihren Vermietern je nach Absprache mit anzupacken. Als Faustregel gilt: Pro Stunde Hilfe im Monat wird die Miete für einen Quadratmeter Wohnfläche erlassen. „Bislang konnten wir mit dem Projekt 19 Wohnpartnerschaften stiften“, sagt Claudia Fischer, die Koordinatorin beim Studentenwerk (Faktenkasten).

Der Architekturstudent Lukas Feyrer (23) wohnt zum Beispiel seit September bei einem Ehepaar im Norden der Stadt, beide über 80. „Das ist großartig“, schwärmt er. „Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden.“ Feyrer hat ein rund 30 Quadratmeter großes Zimmer im Dachgeschoss des Wohnhauses, außerdem Küche und Bad. Einen weiteren Raum darf er zeitweise auch noch nutzen, um seine Modelle dort zu lagern – und als Architekturstudent hat er davon eine ganze Menge. Zusätzlich kann er auch noch die Werkstatt seiner Vermieter nutzen.

Lukas Feyrer macht beim Projekt „Wohnen für Hilfe Plus“ mit – und schwärmt davon. Foto: Peter Sierigk

„Ich zahle eine unschlagbar gute Miete für eine große Wohnung. So ein Preis-Leistungsverhältnis hätte ich in einem Studentenwohnheim oder in einer WG nie bekommen.“ Dass Lukas Feyrer so schwärmt, hat aber noch einen anderen Grund: Er mag die soziale Komponente des Projektes. Für sein Vermieter-Ehepaar erledigt er beispielsweise Einkäufe, holt die schweren Wasserflaschen und die Wäsche aus dem Keller oder fährt die beiden mal zum Arzt.

„Wir haben ein Superverhältnis“, sagt er. „Alles läuft ganz entspannt, ich kann mir die Aufgaben so einteilen, dass sie gut zu meinen Uni-Zeiten passen. Außerdem steht die Tür der beiden immer offen – ich kann jederzeit kommen, und dann schnacken wir erstmal. Das ist wie eine Mehrgenerationen-WG. Jeder hat seinen eigenen Bereich, und es gibt einen guten Austausch.“ Genauso schildert es auch das Ehepaar: „Wir können eben nicht mehr allein einkaufen oder den Garten machen. Und Lukas ist so aufmerksam, fragt immer, ob er was tun kann. Als er kürzlich vier Wochen Urlaub hatte, haben wir ihn richtig vermisst. Wir sind einfach beruhigter, wenn wir nicht allein im Haus sind.“

Das Studentendorf an der Schunter

Wie bei Lukas Feyrer und seiner neuen „WG-Familie“ zählt auch im Studentenwohnheim An der Schunter in Kralenriede eines ganz besonders: Gemeinschaft. Das Studentenwerk spricht vom „Studentendorf“, weil hier eine besondere Atmosphäre herrscht. Die drei Hochhäuser bieten fast 500 Wohnheimplätze. Es gibt einen Teich (und einen Angelwart), daneben ein Clubhaus mit der Studentenkneipe „Schuntille“ und dem „Schunterkino“, es gibt eine Fahrradwerkstatt, eine Sperrmüllgarage und den SchunterNet-Verein, der sich um die Anbindung des Wohnheimes an das Uni-Netzwerk und damit ans Internet kümmert – alles in Studentenhand, genauso wie die Heimselbstverwaltung.

Die Studentenkneipe „Schuntille“ öffnet dreimal pro Woche. Man kann sich dort einfach gemütlich treffen, man kann aber auch kräftig feiern. Foto: Privat

Dazu gehören zum Beispiel Sophie Linnemann, Biotechnologie-Studentin, und Niclas Lang, Wirtschaftsingenieurwesen. Die Heimselbstverwaltung ist erster Ansprechpartner bei Problemen. Außerdem organisieren die Mitglieder unter anderem regelmäßig eine Willkommensveranstaltung für Erstsemester. Auch eine Weihnachtsfeier steht auf dem Programm.

„Das Tolle hier ist, dass sich immer Leute finden, die mit anpacken“, sagt Niclas Lang. Er mag besonders die gemeinsamen Abende, die Partys, Musikfestivals und Bandkonzerte in der Schuntille. Die Kneipe öffnet dienstags, donnerstags und freitags. Jeder kann dort selber mal hinter der Theke stehen. „Hier ist immer jemand, den man kennt“, sagt Sophie Linnemann. „Es ist einfach schön, sich dort zu treffen.“ Man kann Kickern, Billard und Tischtennis spielen, oder eines der vielen Gesellschaftsspiele aus dem Regal ziehen.

Nebenan im Schunterkino läuft zweimal pro Woche ein Film. Kürzlich standen „Bohemian Rhapsody“ und „Der Junge muss an die frische Luft“ auf dem Programm. „Zum Semesterende findet immer eine Trailershow statt, bei der wir eine Vorauswahl treffen können, welche Filme im nächsten Semester gezeigt werden sollen“, erläutert Sophie Linnemann.

Die Studenten an der Schunter freuen sich übrigens auch über Besucher. Zum einen könne die Schuntille für private Veranstaltungen gemietet werden, sagt Niclas Lang. Zum anderen gibt es auch öffentliche Veranstaltungen wie das Maifest am nächsten Dienstag: Um 21 Uhr geht es los – auf zwei Tanzflächen und an mehreren Theken.

Fakten

Das Studentenwerk OstNiedersachsen verwaltet in Braunschweig 12 Wohnheime mit 2.128 Wohnheimplätzen.

Die günstigsten Zimmer werden im Wohnheim Michaelishof an der Güldenstraße vermietet: 9 m² kosten dort 183 Euro im Monat – inklusive aller Neben- und Betriebskosten. Das teuerste Angebot ist im Wohnheim am Rebenring (Affenfelsen) zu finden: Dort gibt es ein möbliertes Doppelapartment mit 46 m² Wohnfläche für 850 Euro – inklusive aller Neben- und Betriebskosten.

Freie Plätze gibt es zurzeit nicht. Auf der Warteliste für einen Wohnheimplatz stehen rund 170 Studenten. Der Bedarf sei aber nicht ganz so hoch, so das Studentenwerk: Die meisten Studenten bemühen sich parallel auch um andere Unterkünfte und melden sich selten von der Warteliste ab.

An der Hans-Sommer-Straße soll für 8 Millionen Euro bald ein neues Wohnheim mit 114 Plätzen gebaut werden.

Das Projekt „Wohnen für Hilfe Plus“ des Studentenwerks soll weiter wachsen. Ansprechpartnerin ist Claudia Fischer: (0152) 56 71 21 28 und wohnenfuerhilfe@stw-on.de (Mail). Mehr Infos gibt es auch im Internet: www.wfhplus.de

