Mentoring-Programm: Frauen ins Braunschweiger Rathaus!

In ganz Niedersachsen haben Frauen jetzt wieder die Gelegenheit, die Kommunalpolitik kennenzulernen. Im Vorfeld der Kommunalwahlen 2021 hat das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung das Mentoring-Programm „FRAU.MACHT.DEMOKRATIE.“ aufgelegt. Bis zu 400 Frauen haben die Möglichkeit, sich intensiv über Kommunalpolitik zu informieren und durch eine Kandidatur für einen Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag oder die Regionsversammlung einen Einstieg zu finden. „Stärken Sie die Demokratie! Starten Sie mit diesem Programm Ihren Weg in die Politik!“, so Ministerin Carola Reimann in ihrem Aufruf.

Wie Braunschweigs Gleichstellungsbeauftragte Marion Lenz mitteilt, sind ebenso erfahrene Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker aufgerufen, als Mentorinnen und Mentoren dabei zu sein, die Nachwuchspolitikerinnen in die Politik einzuführen, sich über die Schulter schauen zu lassen, ihre eigenen Erfahrungen weiterzugeben und die Neueinsteigerinnen auf dem Weg zur Kandidatur zu unterstützen. Die niedersächsischen Kommunalparlamente sind im Durchschnitt zu 76 Prozent männlich besetzt. Im Rat der Stadt Braunschweig liegt der Frauenanteil bei 35 Prozent. Das soll sich ändern, so Lenz.

Das Mentoring-Programm läuft über ein Jahr, beginnend mit einer Auftaktveranstaltung in Hannover am 30. August 2019. Teilnehmende Frauen werden von jeweils einer Mentorin oder einem Mentor durch das kommunalpolitische Jahr begleitet. Drei überregionale Fachveranstaltungen, sowie kostenlose Fortbildungen und Themen-Stammtische ergänzen das Programm. Eine enge regionale Unterstützung erfolgt durch die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten vor Ort.

Braunschweig ist der betreuende Standort für die ganze Region. Daher ist Marion Lenz die Ansprechpartnerin auch für Gifhorn, Peine, Wolfsburg, Wolfenbüttel, Helmstedt, Salzgitter und Goslar.

Bewerbungen von erfahrenen Politikerinnen und Politikern sowie von interessierten Frauen sind bis zum 15. März möglich:

unter www.Frau-Macht-Demokratie.de und im Gleichstellungsreferat unter

(0531) 470-2216

.