„Es klafft eine Versorgungslücke bei der Hebammenversorgung“

Quaken dringt durch die geschlossene Tür in den Flur, ein Quengeln, das langsam in Quietschen übergeht. Dann Gerassel und wieder Quak, ein Uh, ein Schrei. Aus einem anderen Raum tönt schrill aus einem Mobiltelefon die Titel-Melodie von Akte X. Übernatürliches spielt sich an diesem Tag nicht ab in...