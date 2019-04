Brand nahe A39: Schlechte Sicht Höhe Braunschweiger Weststadt

Feuerwehr ist mit fünf Einheiten in dem Kleingartenverein in der Braunschweiger Weststadt vor Ort, um den Brand neben der A39 zu löschen.

Braunschweig. Zwei Lauben brennen in einem Kleingartenverein neben der A39 Am Weinberg. Die Feuerwehr ist vor Ort.

In der Gartenkolonie Am Weinberg in der Braunschweiger Weststadt sind am Mittwochabend, 17. April, mehrere Gartenlauben in Brand geraten. Über die tatsächliche Anzahl der brennenden Lauben herrschte zunächst noch Unklarheit: Während die Polizei von „mindestens drei“ sprach, waren es laut Aussage der Integrierten Regionalleitstelle zwei.

120 Feuerwehrleute vor Ort

Nach Angaben eines Sprechers waren 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Sie hatten den Brand nach rund einer Stunde bereits unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten liefen.

Zu etwaigen Personenschäden konnten am Abend keine offiziellen Aussagen gemacht werden – es waren bei Redaktionsschluss jedoch keine Rettungswagen vor Ort.

Sichtbehinderung durch Rauch auf A39

Der Brand brachte starke Rauchentwicklung mit sich: Auf der direkt neben der Gartenkolonie verlaufenden Autobahn 391 (Braunschweig Nord in Richtung Südwest zwischen Weststadt und Gartenstadt) bestand daher in beide Fahrtrichtungen Gefahr aufgrund von schweren Sichtbehinderungen.

Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatten zweimal innerhalb weniger Tage mehrere Gartenlauben in der Weststadt gebrannt. Die Polizei ging damals von Brandstiftung aus. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. mkl