52 Osterfeuer lodern am Wochenende in Braunschweig

Kein Schnee, kein Sturm, kein Dauerregen – stattdessen Sonne und Temperaturen um die 20 Grad: Die Wetterprognose für die Ostertage ist bestens. Allen Fans der Osterfeuer stehen also perfekte Abende bevor. Viele Vereine und Initiativen laden am Wochenende wieder dazu ein, in fröhlicher Runde am Feuer zusammenzukommen und den Frühling zu begrüßen. Vielfach gibt’s Gegrilltes und Getränke.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Feuer nicht zur Abfallbeseitigung missbraucht werden dürfen. Zulässig sei nur das Verbrennen von Baum- und Strauchschnitt. Und: „Das Feuer darf nur so abgebrannt werden, dass Menschen und benachbarte Grundstücke nicht durch Rauch oder Funkenflug gefährdet oder belästigt werden“, heißt es in einer Mitteilung. „Dabei ist unbedingt die Windrichtung zu beachten.“ Nach dem Abbrennen müssen die Osterfeuerplätze gesäubert werden. Die Asche dürfe nicht zu Düngezwecken in der Landwirtschaft oder in Klein- und Hausgärten verwendet werden, sondern ist als Abfall bei Alba zu entsorgen, so die Stadtverwaltung.

Schreber-Garten-Verein: 18 Uhr, Rautheimer Straße 1

Bürgergemeinschaft Gartenstadt 1950: 19 Uhr, Festplatz Fuhsekanal

Bürgergemeinschaft Südstadt:

17 Uhr Festplatz Griegstraße

CDU Ortsverband Stöckheim-Leiferde: 17.30 Uhr, Festplatz Bruchweg

Förderverein Feuerwehr Ölper:

19 Uhr, Zum Wiesengrund

Golf-Klub Braunschweig: 19 Uhr, Schwarzkopffstr. 10, Golfplatzgelände hinter DrivingRange/Grün4

GV Kennelblick: 18 Uhr, Am Füllerkamp 92

GV Mittelriede: 18-19 Uhr, Vereinsgelände

GV Sportbahn Riddagshausen:

19 Uhr, Ebertallee 72b

Hockeyabteilung Eintracht Braunschweig: 17 Uhr, Vereinsheim Guntherstraße 3

Katholische Pfarrgemeinde Heilig-Geist: St.-Ingbert-Str. 90

Kennel-Bad: 19 Uhr, Kennelweg 4

KGV Ibenkamp: 18.30 Uhr, Militschstraße

KGV Im Holzmoore: 19 Uhr, Petzvalstr. 11

KGV Kennel: 18 Uhr, Kennelweg

KGV Lünischhöhe: 19 Uhr, Riddagshäuser Weg 3

KGV Lünischkamp: 18.30 Uhr, Am Lünischteich 82

KGV Madamenweg: 18 Uhr Madamenweg 70, Garten 416

KGV Mastbruch: 18 Uhr, Brodweg 20a

KGV Mittelriede: 19 Uhr, Madamenweg 102a

KGV Moorhütte: 19 Uhr, Moorhüttenweg 5

KGV Mückenburg: 19.30 Uhr, Georg-Westermann-Allee 45

KGV Nussberg: 19 Uhr, Parkplatz vor dem Vereinsgelände

KGV Sonnenschein: 18.30 Uhr, Schefflerstraße 35

KGV Sonniges Land: 16 Uhr, Wienerstr. 12

KGV Soolanger: 19 Uhr, Brennplatz auf der Wiese des KGV

KGV Stöckheim: 15 Uhr, Festwiese Leiferdestraße

Okerauengemeinschaft: 20 Uhr, Feldmark an der Okeraue

Ortsfeuerwehr Bienrode: 19 Uhr, Hinter dem Gartenverein „Hohen Felde Noha“

Ortsfeuerwehr Broitzem: 17 Uhr, Festplatz Kruckweg

Ortsfeuerwehr Dibbesdorf: 19 Uhr, Zwischen Dibbesdorf und Volkmarode, Am Sandbach

Ortsfeuerwehr Hondelage: Festplatz Tränkeweg

Ortsfeuerwehr Lamme: Feldweg in der Verlängerung des Hüttenwegs

Ortsfeuerwehr Lehndorf: 18.30 Uhr, Feldweg parallel zur B 1

Ortsfeuerwehr Rühme: 18.30 Uhr, Mark-Twain-Str., Wendehammer

Ortsfeuerwehr Veltenhof: 19.30 Uhr, Sandanger

Ortsfeuerwehr Wenden: 19 Uhr, Sportplatz Wenden

Rautheimer Vereins- und Bürgerkreis: 18 Uhr, Feldweg Verlängerung Dahlumer Str. / Str. zur Wabe

RSV Braunschweig (Fußballabt.): 19.30 Uhr, Werkstättenweg 6-8

Schützenverein Querum: 19 Uhr, Bogenschießplatz Feuerbergweg 11

Wer-bremst-verliert: 19 Uhr, Festplatz Hartriegelweg

Fahnenjägergesellschaft Hohe Tor: 18 Uhr Lamme, nördlicher Ortsrand, Bruchstieg/Eichenweg

CDU Ortsverband Rüningen: Festplatz Leiferder Weg

GV Charlottenhöhe: 19 Uhr Salzdahlumer Straße 208B, Festplatz

KGV Himmelreich: 18 Uhr, Vossenkamp 8

Marine-Jugend: 19 Uhr, Okerhalbinsel Eisenbütteler Straße 26

Naturfreunde: 19 Uhr, Schrotweg 112

Ortsfeuerwehr Harxbüttel: 19 Uhr, Lagesbütteler Straße

Ortsfeuerwehr Stiddien: 19.30 Uhr, Feldmark am Forst Stiddien

Ortsfeuerwehr Thune: 18.30 Uhr, Feldmark Thune, Anschlussstraße „Zu den Sundern“

Osterfeuergemeinschaft Watenbüttel: 18.30 Uhr, Gärtnerei Asseburg, Celler Heerstraße 339

Pfarrverband St. Marien der Katholischen Jungen Gemeinde: 19 Uhr, Volkmaroder Straße 19, zwischen Volkmaroder Straße und Hungerkamp