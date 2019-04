Fridays for Future: Schüler zeigen auch in den Ferien Flagge

Am Freitag, 12. April, werden sie wieder auf die Straße gehen und demonstrieren: Die „Fridays for Future“-Bewegung in Braunschweig will auch in den Ferien Flagge zeigen. „Wir kämpfen weiter“ steht auf dem Plakat, mit dem die jungen Umweltaktivisten zur Demo einladen. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor...