Erbschleicher aus Bad Harburg in Braunschweig angeklagt

Erbschleicherei wird einem 52-Jährigen aus Bad Harzburg vorgeworfen: Er soll sich als Ehemann einer reichen, schwerkranken Frau ausgegeben haben und so nach deren Tod an ihr Vermögen gelangt sein. Untreue und Betrug in 77 Fällen Der Mann muss sich ab Montag wegen Untreue in 77 Fällen und Betruges...