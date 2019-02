CDU zur Burgpassage: Fassade Schuhstraße soll umziehen

Soll nach Vorstellungen der CDU-Fraktion gerettet und an anderer Stelle in ein Gebäude integriert werden: Fassade Schuhstraße 6.

Braunschweig. CDU-Fraktion will die Fassade retten und unterbreitet Kompromissvorschlag. Man habe nach kreativen Lösungen gesucht.

Die CDU-Ratsfraktion schlägt in der Diskussion um den Denkmalschutz bei der Neugestaltung der Burgpassage jetzt vor, die Fassade des Hauses Schuhstraße 6 „fachgerecht abzutragen, zu sichern und zu einem späteren Zeitpunkt an geeigneter Stelle in ein neues Gebäude zu integrieren“.

Es gehe um einen Kompromiss zwischen den notwendigen Investition und dem Denkmalschutz. Man habe nach kreativen Lösungen gesucht, so Fraktionschef Thorsten Köster. „Wir hätten erwartet, dass die Verwaltung so viel Weitsicht besessen und diese Möglichkeit frühzeitig mit in die Verhandlungen mit dem Investor eingebracht hätte.“

Ein Umsetzen historischer Bausubstanz sei in Braunschweig bereits mehrfach positiv prägend geschehen. Als Beispiele nannte Köster „das Gewandhaus-Portal (ursprünglich Hagenmarkt-Apotheke) und das Portal an der Aula des Martino-Katharineums (ursprünglich Schulgebäude am Bankplatz)“.

Auch die Fassade des Huneborstelschen Hauses stehe erst seit 1955 am Burgplatz. Die Kernbausubstanz der Fassade des Gebäudes Schuhstraße 6, das der künftigen Burggasse weichen soll, stamme aus der Zeit um 1500 und sei denkmalpflegerisch bedeutend.

„Deswegen darf es nicht ohne weiteres abgerissen werden.“ Beim Abbruch des Hinterhauses für den Neubau der Burgpassage seien 1982 Fotos erstellt worden, die eine Rekonstruktion ermöglichen sollten. Dokumentiert sei ein typischer Braunschweiger Fachwerkbau, wie er bis ins 17. Jahrhundert vorkam.

Beim Zugang vom Hutfiltern hält die CDU es für problematisch, dass auch die angrenzenden Gebäude ihren Denkmal-Status verlieren könnten. Hier bedürfe es „dringend einer rechtssicheren Klärung durch die Verwaltung, bevor voreilig Nägel mit Köpfen gemacht werden und weitere historische Bausubstanz verloren geht.“

Die Stadtverwaltung hatte den Ratspolitikern, wie berichtet, mitgeteilt, dass großzügige Eingänge an beiden Seiten der Burggasse für den Investor unverzichtbar seien.