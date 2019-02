Hier bauen Schüler an ihrer Zukunft

Ein dünner weißer Faden Dampf zieht von Kims Platz in die Höhe. Der Siebtklässler der Grund- und Hauptschule Pestalozzistraße lötet das Ende eines Kabels an einen kleinen Lautsprecher. Später soll aus ihm die Musik tönen, die Kim gerne hört – kabellos. In dem Projekt „Kinder von Hauptschulen für Technik begeistern“ der Bürgerstiftung Braunschweig und der VW-Belegschaftsstiftung bauen die Schüler an diesem Tag in der Hightech-Werkstatt Protohaus Bluetooth-Lautsprecher. „Eine schöne Aktion“, sagt Kim. „Ich mache so etwas zum ersten Mal. Aber die Technik ist bei mir drin.“

Kim ist einer von rund 260 Schülern, die die Stiftungen derzeit erreichen. Finanziert wird das Programm von der VW-Belegschaftsstiftung, das Konzept kommt von der Bürgerstiftung. Das Ziel sei es nicht nur, die Kinder an Technik heranzuführen, sagt Susanne Hauswaldt, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung, die das Programm entwickelt hat. „Wir wollen ein bisschen Welt in die Schule reinlassen. Wir wollen den Schülern Möglichkeiten zeigen.“ Es gehe um berufliche Orientierung und um die Stärkung des Selbstvertrauens und Gemeinsinns. Hauswaldt: „Es gibt hier keine Konzentrationsprobleme. Die Disziplin, sich lange mit etwas zu beschäftigen, ist groß. Und die Schüler helfen sich untereinander.“

Begleitet werden die Jugendlichen über mehrere Jahre. Die Achtklässler der Grund- und Hauptschule Pestalozzistraße sind bereits seit vier Jahren dabei. Sie haben bisher neben den Bluetooth-Lautsprechern eigene Longboards gebaut, sie haben sich die Technik bei der Feuerwehr angesehen und Roboter in der VW-Fertigung, sie haben selbst einen Roboter aus Lego zusammen gesteckt und in Einzel-Mentoring-Gesprächen mit Mitgliedern der Studentenorganisation „Rock your Life“ berufliche Perspektiven erarbeitet.

Jahrgang um Jahrgang sind neue Klassen zum Programm hinzugekommen. 13 sind es derzeit, neun an der Grund- und Hauptschule Pestalozzistraße, vier an der Hauptschule Sophienstraße, die seit zwei Jahren an dem Projekt teilnimmt. Ein weiterer Unternehmenspartner, der dort gerade einsteigt, ist Siemens. Hauswaldt kann sich gut vorstellen, noch drei bis vier Klassen mehr aufzunehmen. „Die Idee ist, keinen zurückzulassen und allen gleiche Chancen zu eröffnen.“

An diesem Tag sind mehrere Personen dafür zuständig, alle Jugendlichen mitzunehmen. Ben Maags beispielsweise leitet den Workshop im Protohaus. Er studiert Erziehungswissenschaften an der TU Braunschweig. Fatih User und Marc Sug helfen den Schülern ehrenamtlich. Sie sind im dritten Ausbildungsjahr zum Elektroniker für Automatisierungstechnik bei VW. Auch Thorsten Böhm kommt von VW. Er ist Unterabteilungsleiter Planung im VW-Werk Braunschweig und begleitet seit drei Jahren das Projekt. „Vor Jahren sei bei VW abgefragt worden, wer sich eine solche Tätigkeit vorstellen könnte. Da habe ich mich gemeldet.“ Für die Jugendlichen sei es eine große Chance, sagt Böhm. „Sie können rumfriemeln, bekommen viel erklärt, und sie nehmen das auch an.“ Für die Begleitung des Projekts ist die Bürgerstiftung weiter auf der Suche nach Ehrenamtlichen. Sie sollten vier Vormittage im Jahr, in der Regel von 8 bis 14 Uhr, Zeit mitbringen und sich mindestens für ein Jahr binden wollen, sagt Hauswaldt.

Wenn an diesem Tag im Protohaus die Bluetooth-Lautsprecher fertig sind, will Justin seinen alten Lautsprecher an einen Freund verschenken. Den, den er selbst gebaut hat, will er behalten. Silvia Jockel, Klassenlehrerin der 7.1 an der Grund- und Hauptschule Pestalozzistraße, sagt: „Die Schüler machen in der Gruppe Sachen, die sie alleine nicht machen würden, und sie sind stolz darauf.“ Sie bestätigt, dass das Programm die Jugendlichen erreicht: „Die Schüler sind begeistert und nehmen ganz viel mit.“ Es sei schön, dass sie die Möglichkeit haben, Arbeitsprozesse zu beobachten und auszuprobieren. Ein Longboard für 200 Euro beispielsweise würden sich die meisten nicht leisten, sagt Jockel. Die Schüler schafften etwas Hochwertiges, das sie in ihrem Alltag benutzen können.

Lara, die mit dem Löten bereits fertig ist, sagt: „Es ist eine Herausforderung. Aber es ist sehr schön, mit der Klasse etwas zusammen zu machen. Es sollte Spaß machen, und das tut es auch.“ Mit Geräten wie dem Lötkolben habe sie noch nicht gearbeitet. Aber nach dem Workshop weiß sie: „Man braucht keine Angst davor zu haben.“