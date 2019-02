„Jeder Leerstand in Braunschweig ist eine vertane Chance“

Eine Ausstellung in der Wendenstraße 60 in den Räumen der Initiative Schrill zeigt auf Bild 22 einen Leerstand in der Juliusstraße. Ein Fachwerkhaus mit Anbau und großzügiger Schaufensterfront. Darauf haften Hunderte Aufkleber, das wirkt alles andere als einladend. Schaut man zwischen den Klebern hindurch, bietet sich im Inneren ein Anblick, der genauso wenig begeistert: Dort befinden sich ein Sperrmüllhaufen, Bretter, eine alte Tischplatte und noch viel mehr, alles quer durcheinander aufgetürmt.

Die Optik ist eine Schande für die Wohnstraße im Westlichen Ringgebiet, in dem Haus hatte zuletzt wohl der Tischfußballverein Dampframme seine Bleibe. Längst ist der an den Rand eines Industriegebietes weitergezogen.

Mit mutigen, jungen Ideen die Stadt lebenswerter machen

„Den Leerstand, an dem man täglich vorbeiläuft, nimmt man bald schon gar nicht mehr wahr“, findet Mona Hofmann, eine der Aktivistinnen der Initiative Schrill, in der sich Studierende und ehemalige Studenten, aber immer wieder auch Kreative aus anderen Bereichen zusammenfinden. Die Frauen und Männer sind meist zwischen 20 und 30 Jahren alt. Sie wollen mit mutigen, jungen Ideen die Stadt lebenswerter machen, für ihre Altersklasse, am besten für alle. Braunschweig sei zu langweilig, zu wenig innovativ, finden sie. Dass man manche Leerstände nicht mehr sehe oder einfach so hinnehme, sei nicht die Lösung, finden Hofmann und ihre Mitstreiter.

Vor zwei Jahren hat sich Schrill gegründet und Dank des Vermieters Walter Thiesgen de Rose, der ein „Herz für die jungen Leute“ hat, eine Unterkunft in einem Ladenlokal in der Wendenstraße gefunden, dort, wo früher die Gloria Bar, dann das Fischbach und anschließend eine Shisha-Bar auf- und auch wieder zugemacht hatten. Direkt nebenan stehen mit einer ehemaligen Mediathek und dem früheren Hansa Kultur-Club zwei weitere Läden leer. Diese und viele weitere Leerstände in der Innenstadt und umliegenden Stadtteilen haben die „Schrillos“, wie sie sich nennen, fotografiert und stellen diese nun in ihrem Raum aus. Immer mittwochs von 18.30 Uhr an treffen sich die Gleichgesinnten in der Wendenstraße 60, Gäste sind willkommen.

Gleich zwei Leerstände in der Wendenstraße 60-62, im dritten Ladenlokal residiert die Initiative Schrill. Foto: Karsten Mentast

„Nachdem wir in unserer Findungsphase einige Aktionen wie Konzerte, Diskussionsrunden und Workshops angeleiert haben“, sagt Mitinitiatorin Hannah Hemsing, die gerade mit ihrem Architekturstudium fertig geworden ist, „wollen wir nun wieder konkret aufgreifen, weswegen wir uns eigentlich gegründet haben.“ Schrill will die Leerstände der Stadt in den Blickpunkt rücken und einen Gedankenaustausch in Fahrt bringen.

Erwünscht sind Experimente, Kooperationen mit Vermietern und dem Einzelhandel, kurz- oder mittelfristig. Hannah Hemsing und Mona Hofmann wünschen sich „Projekte, die sich identifikationsfördernd und anregend auf die Stadt und insbesondere auf die jüngere Generation auswirken.“ Denn: „Jeder Leerstand hat ganz unterschiedliche Potenziale.“

Neue Konzepte könnten auch dem Einzelhandel helfen

Die beiden „Schrillos“ nennen zwei Beispiele, die in anderen Städten schon umgesetzt wurden: Warum nicht einen Waschsalon mit einem Café kombinieren, oder eine Buchhandlung mit einer Bar? „Was wir brauchen, sind Räume, wo man miteinander ins Gespräch kommt“, unterstreicht Hemsing. Natürlich, am Ende muss sich alles rechnen, aber Schrill setzt darauf, Vermieter und Geschäftsinhaber zu finden, die mit Mut und Sinn für Kreativität bereit sind für Experimente.

„Schrill Export“ heißt die neue Veranstaltungsreihe. „Jeden Monat wollen wir die Zwischennutzung von Leerständen, Belebung des öffentlichen Raumes und alternative Nutzungskonzepte für den Einzelhandel thematisieren“, beschreibt Hemsing. Wer Ideen hat, was wo stattfinden soll, kann sich über Facebook oder per Mail an schrill.braunschweig@gmail.com melden oder vorbeikommen. Eine Homepage ist in Planung.