Gemeinsam – Ein Preis, der der Sache dient

Zehn Jahre ist das nun her, doch die positiven Auswirkungen spüren sie bis heute. Nach dem Gewinn des Gemeinsam-Preises unserer Zeitung hat sich unter Blinden und Sehbehinderten der gute Ruf von Dagmar und Hans-Joachim Krause noch weiter herumgesprochen.

„Wir haben so einen Wahnsinnszulauf erfahren, dass wir inzwischen ein zweites festes Informations-Treffen im Monat anbieten“, berichtet Dagmar Krause. Sie selbst ist blind, ihr Mann stark sehbehindert.

Das Ehepaar hilft Menschen, die schlecht oder gar nicht mehr sehen, im Umgang mit modernen Hilfsmitteln. Ihr unermüdliches Engagement, Betroffenen ein Stück Selbstständigkeit zurückzugeben, beeindruckte unsere Leser derart, dass sie die beiden beim Gemeinsam-Preis 2009 auf den ersten Platz wählten.

Da gibt es beispielsweise Großschriftsoftware für den Computer, mitteilsame Außenthermometer, Textlesegeräte sowie Farberkenner, dank denen niemand mehr mit unterschiedlichen Socken vors Haus gehen muss. Im Supermarkt sagen Barcode-Scanner Produkte und Preise an; spezielle Navigations-Apps lotsen durch fremde Städte.

Vor allem Mobiltelefone können gute Dienste leisten. Die Krauses bringen den Blinden bei, wie sie die Geräte zum Sprechen bringen und deren Möglichkeiten voll ausschöpfen können.

Das Ehepaar versucht, technisch immer auf dem neuesten Stand zu sein. „Recht neu auf dem Markt ist beispielsweise die OrCam“, berichtet Hans-Joachim Krause. Das System besteht aus einem Minicomputer, der in jede Hosentasche passt. An ihn ist eine winzige Kamera angeschlossen, die sich am Brillengestell befestigen lässt.

Über einen Bügel gelangt das Audiosignal ins Ohr. Hersteller preisen die Technik als „Revolution des künstlichen Sehens“. Die OrCam nutze künstliche Intelligenz, um Texte zu lesen, Gesichter zu erkennen, Produkte zu identifizieren und mehr.

Die Krauses wollen den Teilnehmern ihrer Veranstaltungen Scheu und Ängste nehmen, wollen ermuntern, sich einzulassen auf fortschrittliche Unterstützungstechnologie. „Mit ein wenig Übung kriegt das wirklich jeder hin“, betonen sie.

Der Gemeinsam-Preis hat den Krauses viel Rückenwind gegeben und ihre Motivation gestärkt. Ihr Technik-Treff findet jeden dritten Montag im Monat von 14 bis 16 Uhr im Nachbarschaftstreff in der Weststadt, Elbestraße 45, statt.

Speziell auf Mobiltelefone schult dort das Ehepaar jeden vierten Montag im Monat, ebenfalls von 14 bis 16 Uhr. Das ist der sogenannte „Apfel-Treff“. Die Krauses machen keinen Hehl daraus, dass sie die Technik der Marke Apple bevorzugen. „Weil sie leichter zu bedienen ist und sich nicht von Modell zu Modell verändert.“

Das erleichtere den Umgang enorm. Das Ehepaar ist Ansprechpartner für die Kreisgruppe Braunschweig des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen. Zu erreichen ist es unter der Festnetznummer (0531) 84 73 16 und mobil: (0171) 6 88 03 67.

