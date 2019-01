Warum es keine Grüne Welle gibt

Die erste Grüne Welle gab es 1926 in Berlin, in der Leipziger Straße, nahe der ersten deutschen Verkehrsampel auf dem Potsdamer Platz. Damals noch manuell gesteuert. Und Braunschweig? Hier kommen Autofahrern bisweilen Zweifel, ob in der Stadt Grüne Wellen real existieren – etwa, wenn man die Innenstadt über die A 392 und die Celler Straße erreichen will. Resümee eines Autofahrers im Internet-Portal Alarm 38 unserer Zeitung : „Von Grüner Welle keine Spur, obwohl man sich durchgängig auf einer Hauptstraße befindet.“

Der Reihe nach. Der erste Stopp ergebe sich schon „Bei dem Gerichte”, dann oft an der Fußgängerampel zum Ringgleis oder vor dem Krankenhaus. „An der Kreuzung Neustadtring steht man wieder, und spätestens an der Kreuzung Güldenstraße erneut.“ Und dann sei natürlich auch die Ampel an der Kreuzung zur Alten Waage auf Rot. „Es müsste doch möglich sein, den Verkehr auf dieser Hauptachse bei Grüner Welle durchzuleiten.“ Umweltschutz sei das jedenfalls nicht. Jeder Stopp und erneuter Start produziere unnötig Lärm und Abgase.

Was sagen andere Nutzer?

Die Meinungen sind gespalten – vermutlich, je nach dem, ob man sich zu den Autofahrern zählt, zu den Radfahrern oder den Bus- und Straßenbahnfahrern.

Ein Nutzer meint: Grüne Wellen seien „Relikte aus den 60er und 70er Jahren, als das Auto noch Götzenstatus besaß und schwere Unfälle auch auf innerstädtischen Straßen weitaus häufiger waren als heutzutage“. Es sei richtig, möglichst überall den Verkehr durch Ampelschaltungen zu „beruhigen“ und für mehr Sicherheit durch geringere Geschwindigkeiten zu sorgen.

Was sagt die Stadt?

Sie stellt klar: Grundsätzlich gebe es auch auf der Celler Straße von der Autobahnanschlussstelle stadteinwärts eine „Grüne Welle“, jedoch nicht zu Zeiten mit starkem Verkehrsaufkommen.

„Zum einen führt hohe Verkehrsdichte dazu, dass grüne Wellen nicht mehr funktionieren, weil die gefahrene Geschwindigkeit geringer ist. Zum anderen muss die separate Linksabbiegerspur Richtung Ölper zur sicheren Verkehrsführung dann länger Grün zeigen“, so Sprecher Rainer Keunecke.

„Grundsätzlich gilt: Die Steuerung von Lichtsignalanlagen ist ein komplexes System, bei dem viele Faktoren zu berücksichtigen sind. Es in Funktion zu halten und zu optimieren, ist eine permanente Aufgabe – auch, weil sich Verkehrsströme ändern.“

Nicht alles, was wünschenswert wäre, könne zu jeder Zeit und überall umgesetzt werden.