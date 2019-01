Ein Jakobspilgerdenkmal in Braunschweig: Auf der Rückseite der Jakobskapelle am Eiermarkt ist diese kleine Statue zu sehen – Kopf und Oberkörper des Heiligen Jakobus samt Jakobsmuschel, dem Pilgersymbol.

Braunschweig. Mein Braunschweig: Die Jakobskapelle am Eiermarkt ist eine bedeutende Station auf dem Braunschweiger Jakobsweg.

Der Weg als Ziel: die Jakobspilger in Braunschweig

Geben Sie es zu: Diesen Jakobus-Kopf in der Braunschweiger Innenstadt haben Sie wohl noch nie gesehen. Und wenn ihn mir nicht Dieter „Mister Jakobspilgerweg“ Prüschenk gezeigt hätte, ich auch nicht. Aber da ist er – Jakobus, Heiliger und Symbol der Jakobspilger, die es schon seit Jahrhunderten nach Santiago de Compostela in Spanien zieht.

In Braunschweig? Ja, gewiss doch. Die Jakobskapelle am Eiermarkt – übrigens der älteste Kirchenbau in Braunschweig – ist eine bedeutende Station auf dem Braunschweiger Jakobspilgerweg. Zum Beweis hat man der kleinen Statue eine Jakobsmuschel hinzugefügt. Es ist seit jeher das große Erkennungszeichen der Pilgerbewegung.

„Wenn Sie also wollen, können Sie von der Haustür aus die 1800 Kilometer bis nach Santiago de Compostela pilgern“, sagt Dieter Prüschenk.

Das wäre zu überlegen.

Ohnehin sind wir des dauernden Fahrens und der Hetzjagd bitter müde – das immerwährende Turbo-Tempo-Tempo hat uns die Sinne verdorben. Die Aufmerksamkeit ist von uns gewichen, besinnungslos hasten wir von Termin zu Termin. Nichts schmeckt mehr. Wir horchen in uns hinein. Und hören: nichts.

Ganz andere Erfahrungen schildern da die Fußpilger. Wandern! Ja, auf Schusters Rappen dauert alles etwas länger. Ja, viel länger. Aber du hörst auch alles. Siehst alles. Kriegst alles mit. Du kannst den Weg lesen. Das macht übrigens auch wieder Appetit. Letztlich lautet also die bekannte Formel: Der Weg ist und bleibt doch das Ziel.

Die Tradition ist uralt – bereits vor vielen Jahrhunderten nutzten Menschen von hier, aus Nord- und Osteuropa den Jakobsweg durchs Braunschweiger Land auf ihrer Pilgerreise nach Santiago de Compostela zum Grab des Heiligen Jakobus. Das beweisen Ausgrabungen von Pilger-Zubehör – und Jakobskirchen wie Perlen an der Schnur.

Unser Braunschweiger Jakobsweg orientiert sich überwiegend am mittelalterlichen „Hellweg“ – und das ist die heutige Bundesstraße 1. Es ist insbesondere Dieter Prüschenk zu verdanken, Projektleiter Jakobsweg der Evangelischen Akademie Abt Jerusalem der Landeskirche Braunschweig, dass es da jetzt mal eine vernünftige Route samt Ausschilderung gibt.

100 kleine Schilder mit der gelben Jakobsmuschel auf blauem Grund allein im Braunschweiger Stadtgebiet – ein Segen. Denn man muss den Weg, der das Ziel ist, ja auch finden können. Von der Klosterkirche Riddagshausen führt er zu St. Magni im Magniviertel, dann nach St. Aegidien – und zum Dom. Weiter geht’s über Andreaskirche, Brüdernkloster (St. Ulrici-Brüdern) zu Jakobskapelle und Martinikirche.

Die nächsten Stationen: St. Jakobi in der Goslarschen Straße, Kreuzkirche in Alt-Lehndorf und Timmerlaher Busch am Raffteichbad.

Dann wirst du weitergeführt bis zum Kloster Marienrode bei Hildesheim. Der Braunschweiger Jakobsweg schafft auf einer Länge von rund 250 Kilometern eine Ost-West-Verbindung von Magdeburg bis nach Corvey. Kann man ja mal angehen.