Braunschweiger Löwenherz-Tour: Jetzt kommt der Film ins Kino

Fast wäre nichts aus seinem ersten abendfüllenden Film geworden. Für alle Zeiten futsch. Festplatte abgeschmiert: zu viele Daten. „Gottlob habe ich zwei Tage zuvor aus einer Vorahnung heraus eine zweite Festplatte gekauft und eine Sicherungskopie gemacht“, sagt Bodo Kern lachend.

Es ist sein erster Film für die große Leinwand. Eine Dokumentation der inklusiven Löwenherztour. Er hat sie mitgemacht im vergangenen Sommer, hat hautnah erlebt, wie das Miteinander funktionieren kann, wie Menschen mit Behinderung und Nicht-Gehandicapte gemeinsam durch Höhen und Tiefen gehen, wie sie sich stärken und stützen. „Ich wollte einen emotionalen Film machen“, betont er.

Die Uraufführung im C1 Cinema wird nicht nur für Kern ein bewegender Moment werden. Alle beteiligten Radler werden dort sein. Auch Pippa Bartels, die schon am Sonntag drauf aufbrechen wird nach Dubai, um sich dort auf die Special Olympics vorzubereiten, die Weltspiele für Sportler mit geistiger Behinderung.

Kerns Frau Sabine ist die Stimme des Films. Sie hat ihn betextet und besprochen. „Wie muss eine Gesellschaft strukturiert sein, damit jeder Mensch so akzeptiert wird wie er oder sie ist? Damit die großen und kleinen Lebensziele gemeinschaftlich erreicht werden?“, fragt sie in der Dokumentation. Kann im Großen klappen, was im Kleinen gelingt? Kann auch bei 80 Millionen Menschen funktionieren, was ein gutes Dutzend hinbekommt? Inklusion, kein Thema nur für die Schule, sondern für die ganze Gesellschaft. Sabine Kern kommt zu dem Schluss: „Entscheidend sind die Akteure, die mitwirken und deren Einstellungen.“

Torsten Bierwisch hatte die Idee zur Löwenherztour. Nach der Rückkehr berichtete er euphorisiert: „Solch eine Radtour habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht mitgemacht.“ Der Initialzünder kam aus dem Schwärmen nicht heraus: über den Zusammenhalt der Truppe, die Einsatzbereitschaft eines jeden, über das enorme sportliche Pensum und die wunderbaren Erlebnisse unterwegs. „Das war Inklusion live und auf der Straße“, bilanzierte er strahlend.

Gerade auch die enorme körperliche Belastung habe im Team zu großen Glücksgefühlen geführt. „Wenn man dann auch noch merkt, dass man die Menschen da draußen mit der Inklusions-Botschaft erreicht, dass sie wertschätzen, was wir da tun, wenn man ehrliche Anerkennung spürt, dann ist das einfach unbezahlbar.“

Bierwisch weiter: „Ich bin beeindruckt, wie unsere behinderten Teilnehmer diese Tour zu nehmen wussten, wie sie das Leben überhaupt zu nehmen wissen. Sie halten uns unbewusst den Spiegel vor, zeigen uns vermeintlich Normalen, wie viele Fähigkeiten und Gefühle bei uns schon auf der Strecke geblieben sind.“ Die gehandicapten Radler seien ein Vorbild in Sachen Empathie und Ehrlichkeit.

Sabine Kern befand: Diese Reise habe geradezu danach verlangt, dokumentiert zu werden. „Gemeinsam neue Wege befahren. Gemeinsam Probleme anpacken, gemeinsam Ziele erreichen.“ Inklusion sei eine gesellschaftliche Aufgabe. Sie könne nur bei vollem Einsatz gelingen. Sie brauche Idealisten und ein funktionierendes, unterstützendes Umfeld in Gesellschaft und Politik.

Bodo Kern will seinen Film für ein Festival beim SWR und beim Braunschweiger Filmfest einreichen. Da auch alle am Film ehrenamtlich gearbeitet haben, beziffert er die Kosten auf nur 400 Euro. „Der Film beweist auf vielen Ebenen: Wenn man etwas wirklich will, kann es auch gelingen.“

Komponist Falk von Boehn: „Wenn der Film am Ende nur drei Leute mehr für das Thema Inklusion sensibilisiert, hat sich die Sache schon gelohnt.“

Der Filmemacher: Bodo Kern hat seine Unsicherheit verloren

Er hat den Film gedreht: Bodo Kern, 46 Jahre alt. Ein Braunschweiger, der jetzt im Landkreis Gifhorn wohnt. Er ist der Erfinder für das Unternehmensfernsehen der Polizei Niedersachsen (PolizeiTV) und seit 25 Jahren selbstständiger Filmemacher mit eigener Produktionsfirma.

Bodo Kern. Foto: Privat

„Inklusion ist ansteckend, und ich habe mich gerne anstecken lassen“, sagt er. Er wolle mit diesem Film seinen Teil zur gesellschaftlichen Aufgabe Inklusion beitragen und hoffe, andere Menschen anzustecken. „Bis zur Löwenherztour hatte ich nie Berührungspunkte mit behinderten Menschen. Inklusive Schulklassen gab es zu meiner Zeit nicht. Entsprechend war ich am Anfang der Dreharbeiten sehr unsicher im Umgang mit den behinderten Teilnehmern.“ Das habe sich in den sieben Tagen der Löwenherztour geändert. „Dieses Inklusionsprojekt hat mein Leben auf eine Art und Weise bereichert, die ich schwer in Worte fassen kann. Die Einstellungen der Teilnehmer zeigten mir, dass Claude Pepper recht hatte, als er sagte: Leben ist wie Radfahren. Du fällst nicht, solange du in die Pedale trittst.“

Die Texterin: Lehrerin Sabine Kern hat fürs Leben gelernt

Sie hat den Film mit Text unterlegt: Sabine Kern, 42 Jahre alt, Lehrerin an einer Hauptschule in Salzgitter. Sie ist verheiratet mit Bodo Kern, dem „besten Ehemann und Filmemacher der Welt“, wie sie findet.

Sabine Kern. Foto: Privat

„Inklusion begegnete mir bisher fast ausschließlich bei meiner beruflichen Tätigkeit als Lehrerin. Mir ist es eine Herzensangelegenheit, Kinder und Jugendliche in ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten zu fördern, und jeden Mensch als Individuum mit all seinen Stärken und Schwächen zu sehen.“ Dank ihrer berufsbegleitenden Qualifikation für das Lehramt für Sonderpädagogik habe sie nochmal einen viel differenzierteren Blick auf Menschen bekommen und wie man Schüler im System Schule möglichst individuell unterstützen könne. „An der Löwenherztour interessierte mich im Vorfeld besonders, wie sich aus den Radfahrern mit geistiger Behinderung und ohne Behinderung ein Team entwickeln würde und inwiefern der Leitsatz meiner Schule – Niemand kann alles, jeder braucht etwas, alle werden gebraucht – im Leben tatsächlich gilt! Zwischen allen Menschen, egal ob mit oder ohne Behinderung.“

Der Komponist: Für Falk von Boehn war es die erste Filmarbeit

Er hat die Musik zum Film gemacht: Falk von Boehn, gebürtiger Braunschweiger, wohnt jetzt in Hamburg. Der 45-Jährige ist gelernter Banker, seine größte Leidenschaft gilt jedoch der Musik. Er war in diversen Braunschweiger Bands aktiv, aktuell und seit mehr als 20 Jahren als Beano van Twang bei der Braunschweiger Country-Band „The Twang“.



Falk von Boehn. Foto: Privat

Er kennt Bodo Kern seit fast 20 Jahren über gemeinsame Industriefilm-Produktionen. Warum er an diesem Projekt mitwirkt? „Inklusion ist eine der wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben, denn nur integrativ kann eine Gesellschaft langfristig bestehen und funktionieren“, sagt er. „Als ich hörte, dass Bodo sich mit einer Dokumentation diesem Thema widmet, habe ich ihn kontaktiert und ihm die Zusammenarbeit angeboten.“ Das Thema und die Aufmerksamkeit, die der Film hoffentlich mindestens regional erzeuge, seien das zeitliche und kreative Investment definitiv mehr als wert. „Es war meine erste Filmmusik und somit auch eine Herausforderung, der ich mich stellen wollte. Spaß hat’s auf jeden Fall gemacht.“

Der Film

„ALL-INklusiv“ – ein Film über Inklusion im echten Leben. Uraufführung ist am Freitag, 8. Februar, 20 Uhr, im C1 Cinema, Lange Straße 60. Karten gibt es im Kino.

Der Film von Bodo und Sabine Kern dokumentiert das Miteinander von Menschen mit und ohne geistige Behinderung im Rahmen eines sportlichen Inklusionsprojektes.

Im Anschluss an die Filmvorführung gibt es im Kinofoyer die Möglichkeit zum Gedankenaustausch.

Der Überschusserlös des Ticketverkaufs geht an ein soziales Projekt.

Die Tour

Das inklusive Radteam startete am Sonntag, 19. August, von Braunschweig zur Löwenherztour durch Deutschland.

Hinter der Tour steht der Extremsportverein „Friends for Life“, der immer wieder mit spektakulären Aktionen auf sich und vom Leben Benachteiligte aufmerksam macht.

Die Radfahrer fuhren rund 2800 Kilometer in Herzform durch die Republik, um ein Zeichen für Inklusion zu setzen.

Am Start waren ein Quartett und ein Quintett. In beiden fuhren je zwei Radler mit geistiger Behinderung mit. Teilnehmer: Pippa Bartels, David Pancke, Kevin Burba, Matthias Dangl (alle gehandicapt), Torsten Bierwisch, Roland Holz, Katrin und Henrik Bartels sowie Henning Kocinawski.

Auf der eine Woche andauernden Tour wurden auch Spenden für das Senioren- und Pflegeheim Theresienhof in Goslar gesammelt, das im Sommer 2017 durch Hochwasser schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Oberbürgermeister Ulrich Markurth schickte das Team vom Rathaus aus auf die Strecke.