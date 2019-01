Mann fährt mit 1,5 Promille Auto und baut Unfall

Ein 45-jähriger Polofahrer ist am Sonntag, 27. Januar, gegen 17.10 Uhr im Bebelhof beim Abbiegen in einen VW Passat gefahren, der an einer Seitenstraße hielt, weil er abbiegen wollte. Wie die Polizei vor Ort mit einem Atemalkoholtest feststellte, war der Polofahrer mit 1,5 Promille unterwegs. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden. Der Passat musste abgeschleppt werden. Die Beamten stellten den Führerschein des 45-Jährigen sicher und entnahmen eine Blutprobe.

