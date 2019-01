Was für eine Freude, einem neuen Menschen die Welt zeigen zu können!

Baby-Kurve in Braunschweig zeigt nach oben

Nie zuvor sind im Städtischen Klinikum mehr Kinder zur Welt gekommen als im vergangenen Jahr: Es waren 2363, darunter 68 Zwillingspaare, wie der Chefarzt der Frauenklinik an der Celler Straße, Privatdozent Dr. Heiko B. G. Franz, gestern mitteilte. „Trotz der allgemein angespannten Personalbesetzung bei Hebammen und Ärzten, die nicht nur bei uns, sondern auch in den umliegenden Geburtsabteilungen eine große Herausforderung darstellt, konnten wir im Jahr 2018 Neugeborene in einer neuen Rekordzahl begrüßen“, sagte er.

Das Marienstift verzeichnete im vergangenen Jahr 922 Geburten und damit 11 weniger als im Jahr 2017. Angesichts der monatelangen Baustelle an der Helmstedter Straße ist das Krankenhaus über diese Zahl sehr erfreut, wie Pressesprecherin Miriam Herzberg erläutert. Zwar sei das Marienstift durchgängig erreichbar gewesen, aber die eine oder andere werdende Mutter habe befürchtet, dass sie dann, wenn es ernst wird, nicht problemlos aufs Krankenhaus-Gelände gelangen kann. Inzwischen ist diese Sorge noch unbegründeter, als sie es ohnehin schon war: Die Baustelle ist seit etlichen Wochen Geschichte.

Überblick über die Geburtentwicklung in Braunschweig. Foto: BZV

Beim Blick auf die Zahlen ist der Hinweis wichtig, dass nicht alle Kinder, die im Klinikum und im Marienstift geboren wurden, auch Braunschweiger Kinder sind – also Kinder, deren Eltern ihren Hauptwohnsitz in der Stadt haben. Etliche Paare kommen aus den angrenzenden Gemeinden zur Geburt hierher.

Die Zahl der „echten“ Braunschweiger Babys lag im vergangenen Jahr laut der Stadtverwaltung bei exakt 2443. Damit setzt sich der positive Trend fort, wie die Grafik zeigt. Nach dem starken Rückgang der Geburtenzahlen um die Jahrtausendwende herum wird jetzt wieder das Niveau der frühen 1990er Jahre erreicht. Allerdings: Die Zahl der Sterbefälle lag mit 3040 erneut deutlich über den Geburten.