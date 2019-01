Braunschweig. Bei einigen älteren Menschen in Braunschweig hat am Montag erneut das Telefon geklingelt und Unbekannte täuschten falsche Geschichten vor.

Senioren reagieren gut und fallen nicht auf Betrüger herein

Das Gute in diesen Fällen: Die Senioren fielen laut Mitteilung der Polizei nicht auf die Betrüger herein.

Im Laufe des Montags wurden bei der „echten“ Polizei insgesamt 15 Anrufe gemeldet, die merkwürdig erschienen. Die Anrufer gaben sich zumeist als Polizeibeamte aus, die Hinweise auf Einbrüche in der Nachbarschaft erlangt oder Notizzettel mit Personalien gefunden haben wollten.

In einem Fall wurde laut Polizeibericht ein Einbruch in Geschäftsräume vorgetäuscht. In weiteren Anrufen ging es um die Konten der älteren Menschen, von denen unberechtigte Abbuchungen erfolgen sollen.

„In allen Fällen brachen die Angerufenen die Telefonate ab, hinterfragten die Angaben kritisch oder zogen ihre Angehörigen zurate. Auch der Hinweis, sich bei der örtlichen Polizei zu erkundigen, zeigte großen Erfolg, so dass die Täter in allen Fällen von ihren Vorhaben abließen“, meldet die Polizei.