Reise in düstere Klangwelten

Die vermummte Gestalt einer Nachtwächterin mit Laterne schleicht durch die Zuschauerreihen, dabei hören wir merkwürdige zauberspruchartige Formeln in fremden Zungen. Sie entlassen uns in die Nacht zu einer Reise in fremde Welten mit allerlei Traum- und Fabelgestalten. So der mystisch anmutende...