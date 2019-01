Unverpackt-Laden: Ohne Plastik, wie einst bei Tante Emma

Mit einem leisen Klackern purzeln die Nüsse in das Glas, das die Kundin unter den Spender hält. Die Frau hält das Glas prüfend hoch, füllt dann noch ein paar Nüsse nach. Das Glas hat sie von zu Hause mitgebracht, ebenso mehrere andere Behälter für Haferflocken, Nudeln, Käse, Waschmittel und Kaffee. Was es im gewöhnlichen Supermarkt in Dosen, Folien oder Plastikbechern abgepackt zu kaufen gibt, erhält man in der „Wunderbar unverpackt“...