Polizei Braunschweig findet Waffen, Drogen und Bargeld in Auto

Bei einer Kontrolle in Stöckheim finden Zivilbeamte Waffen, Drogen und Bargeld in einem Auto.

Braunschweig. Zivilbeamte der Polizei kontrollieren in der Nacht zu Mittwoch zufällig ein Fahrzeug in Stöckheim. Drei Männer müssen mit mehreren Verfahren rechnen.

Einen guten Riecher hatten Zivilbeamte bei einer zufälligen Kontrolle in der Nacht zu Mittwoch in Stöckheim. Auf dem Parkplatz des Bowling-Centers in der Senefelder Straße fiel ihnen laut Bericht der Polizei ein Fahrzeug auf, das mit mehreren Personen besetzt war. Aufgrund mehrerer Eigentumsdelikte in der Vergangenheit in Stöckheim, beobachteten sie das Szenario kurz. Schließlich kontrollierten sie die drei Personen.

Drogen, Waffen und Bargeld

Das Ergebnis: Der 26-jährige Fahrer stand unter dem Einfluss von Drogen. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auch bei den anderen beiden Insassen im Alter von 24 und 26 Jahren wurden die Polizisten fündig. In einem Rucksack, der dem Älteren gehörte, fanden sie eine Schusswaffe, Marihuana und eine größere Menge Bargeld. Der 24-Jährige wiederum trug Kokain und einen Teleskopschlagstock bei sich.

Mehrere Verfahren gegen die Männer

Die Männer müssen nun mit einem Strafverfahren wegen Drogenhandels und eines Verstoßes nach dem Waffengesetz rechnen. Gegen den 26-jährigen Fahrer wird außerdem wegen der Verkehrsdelikte des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen ermittelt. pop