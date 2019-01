Unbekannte Diebe stehlen SUV aus Garage in Braunschweig

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag einen BMW X6 aus einer Garage in der Straße „Kanzlerfeld“ gestohlen. Laut Bericht der Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf die Täter.

Am nächsten Tag fehlt das Auto

Am Montagabend hatte ein 66-Jähriger den vier Jahre alten Wagen in seiner Garage am Wohnhaus geparkt und verschlossen. Als er am folgenden Nachmittag in seine Garage ging, bemerkt er den Diebstahl.

Etwas Auffälliges war ihm in der Zwischenzeit nicht aufgefallen, so dass er keinerlei Täterhinweise geben konnte. Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Beamten leiteten Fahndungsmaßnahmen ein. Die Ermittlungen dauern an. pop