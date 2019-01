Notfall – jetzt in das Marienstift oder die Salzdahlumer Straße?

Wer in die Notaufnahme eines Krankenhauses kommt, kann nicht damit rechnen, unverzüglich behandelt zu werden : Bundesweit sind die Notaufnahmen überlaufen. So auch in Braunschweig. Behandelt wird nach medizinischer Dringlichkeit – was dazu führt, dass mancher stundenlang warten muss.Bislang war das Städtische Klinikum das einzige Krankenhaus in Braunschweig mit einer Notaufnahme, die Tag und Nacht geöffnet hat. Wie berichtet, macht das...